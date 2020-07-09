Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 9 июля

Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды будут склонять Овна бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Овен и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Тельцу, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!
Близнецы (22 мая – 21 июня)
В душе у Близнецов романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витали Близнецы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Близнецам наделать больших глупостей.
Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Рака апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?
Лев (24 июля – 23 августа)
Льва будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.
Дева (24 августа – 23 сентября)
В душе у Девы проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Дева рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ей следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Весов, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Попытки взвалить на Скорпиона любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Скорпион будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато у Скорпиона настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельца может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Стрелец не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Все мысли и планы Козерога будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Козерогам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.
Водолей (21 января – 19 февраля)
День обещает пройти достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Водолею просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не в сегодня.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В душе у Рыб будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, им захочется быть сдержанными, с другой же – вряд ли это получится. Если Рыбы не хотят, чтобы у котла в их душе сорвало крышку, то им не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Рыбам лучше сразу сказать человеку в глаза все, что они о нем думают, чем пытаться замять ситуацию.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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