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26.06.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 26 июня

Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды придадут ему активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Овен будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Овна, поэтому на протяжении дня Овну следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Телец не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Тельцу следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Для Близнецов актуальна формула: «Всё в дом!». Их действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самих Близнецов, и их близких. Главное для них – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Близнецы рискуют на пустом месте испортить себе настроение.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет находиться в водовороте событий! Звезды наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Рак и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Раку приятный сюрприз.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды обещают Льву поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Льва есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – любой шаг Льва в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды наделяют Деву здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Девы, если же она предпочтет действовать одна, то и здесь имеет шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Дева разобралась с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Начатые проекты практически обречены на успех!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Весы, идя по улице, обнаружат у себя под ногами крупную купюру. Или же они выиграют в лотерею, получат забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Весам следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют Скорпиону обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Дело, которому Стрелец посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Стрелец не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Козерог будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В Водолее может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Водолея будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Водолея. Звезды советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Не исключено, что Рыбам захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у них способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Рыбы не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Рыб в доказательство своего превосходства.

Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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