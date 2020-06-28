28.06.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 28 июня

И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Единственное, чего следует опасаться, – проявить чрезмерную черствость.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предупреждают Овна о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Овен способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, в воскресенье способны вызвать в душе Овна бурю противоречивых эмоций! Так что совет Овну на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные в воскресенье под влиянием порыва, заведут Тельца совсем не туда. В течение всего дня звезды не советуют Тельцу полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг – в воскресенье это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на воскресенье. Ну а вечер Близнецам стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Рак сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут в воскресенье в спорном вопросе выбрать Рака третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Раку стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Лев просто перенесет на неопределенное «потом», а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Льву все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Льва в воскресенье: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Дева способна задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение сегодняшние планы, Дева имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Перед Весами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, будет зависеть многое. Возможно, именно в воскресенье от Весов может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст их жизни новое направление. Так что решения Весов в воскресенье должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Скорпиона из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Скорпион вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него в воскресенье – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды говорят, что, пустив дела на самотек, Скорпион в воскресенье выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предвещают Стрельцу ветер перемен – интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Стрелец не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Стрельцам судьба в воскресенье предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Стрелец не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В гороскопе Козерога будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Козерог в воскресенье отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему в воскресенье заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Козерога к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать в воскресенье в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Водолею свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если в воскресенье Водолей не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы в делах имеют все шансы ощутить себя хозяином положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет им добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Рыб есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Рыбы в воскресенье не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдут на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, им стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.