17.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 17 июня

Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овне проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Овен посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Овну создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Овну не прогадать.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Телец не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Такая практика окажется эффективной: Тельцу будет сопутствовать успех.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы с удовольствием почувствуют себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Они будут способны отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Близнецы четко знали, что они делают и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Близнецы будут готовы осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Близнецов во все детали, им же хуже – придется все делать самим.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Рака, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды склоняют Льва, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав любое действие заранее, Лев обречет его на успех!



Дева (24 августа – 23 сентября)

В разговорах Дева то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять ее скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды советуют Деве выбраться куда-нибудь, где у нее есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Деве, как глоток свежего воздуха!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Даже если Весы не слишком любят интеллектуальные дискуссии, они могут сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Весы хотели бы встретиться с противником, с которым их точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – они готовы спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Весы настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Скорпион рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Скорпион готов продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Стрельцу шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому Стрельцу не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Если Козерог захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Козерогу блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Водолей на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вся энергия Рыб рискует уйти в разговоры, открывающие перед ними тайны Вселенной. День склоняет их к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Рыбы встретят людей, с которыми смогут на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.