15.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 15 июня

Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В любом деле лучший вариант действий для Овна – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Овен достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Тельцу придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Телец встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться им нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Близнецах их стремительность, напор и «революционные» замашки. Близнецам придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если они на 100% уверены в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Рак (22 июня – 23 июля)

Какое бы решение ни потребовалось принять Раку, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Рак будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Рак будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Лев покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Льва швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Дева будет к этому готова, то сумеет провести время с пользой. Звезды советуют ей потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Дева встретит новый день во всеоружии!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Дела и мысли Весов будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Весы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды советуют Весам не пренебрегать своим чувством долга. Им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Скорпиона неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Скорпион не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Стрелец сразу же отметет. Если же Стрелец запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить – более удачного дня для начала этого не найти!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Козерогу придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Козерог добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Жизненная энергия Водолея будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Водолей все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Водолею посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы сумеют многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать их в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Рыбам поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Рыб будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.