08.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 8 июня

Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен капризами, прихотями, а также столкновениями с окружающими.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В течение дня Овна может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Овна от дел, зато подарит свежие впечатления.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Телец всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День позволит Близнецам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Близнецам по плечу. Впрочем, даже если у Близнецов не будет возможности руководить другими, им удастся отлично организовать как минимум себя самих. А это уже, согласитесь, немало.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Рака, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Рак не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.



Лев (24 июля – 23 августа)

Чтобы получить желаемый результат, Льву придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Лев хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве следует приготовиться к тому, что в течение дня ей поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться ее доходов, работы или даже личной жизни, однако Деве, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Дева сможет принять верное решение.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут ощущать себя настоящим суперменом! Звезды наделяют их энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым им по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Весов есть пара-тройка нерешенных задач: у них есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Скорпиона к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Скорпионов, которые испытают прилив вдохновения.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Стрелец не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Стрелец предложит свежее, неординарное решение.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Козерога и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Козерогу необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к его словам. Высказывания Водолея будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Водолею и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Рыб. А ведь оно у них не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Рыбы способны взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды советуют Рыбам выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!