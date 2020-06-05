05.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 июня

Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Овну будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему все-таки придется – если, конечно, Овну небезразлично отношение к нему близких и друзей.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды предупреждают: скопившееся напряжение может заставить Тельца действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Телец пожалеет.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ситуация в делах у Близнецов может резко измениться. Какой-то проект, в котором они были совершенно уверены, может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Близнецам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане. Звезды советуют Близнецам отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в их руках.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Раку даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды говорят, что причину раздражительности Раку стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Рак обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!



Лев (24 июля – 23 августа)

От Льва может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Льву придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды советуют Льву не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Льва не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В течение дня Деве придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Деву из колеи и отразиться на ее настрое. Ощущение, что ее не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Деву весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Деве следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут получить интересную для них информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы их интерес, однако Весы сумеют максимально воспользоваться ей. День наделяет их повышенными аналитическими способностями, позволяющими Весам по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, они сумеют докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отличный день для Скорпионов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Скорпионы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Скорпиону понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Стрельца. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Стрелец сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Стрельцу следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах далеко не все пойдет гладко.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Ждать капризную музу Козерогу настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В течение дня Водолею стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Водолея слушать может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Водолею стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам сконцентрироваться на тех делах, где они все решают сами. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать их из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут им возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ними задачу, Рыбы способны творить чудеса! Вот почему им стоит всячески избегать бушующих вокруг них бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.