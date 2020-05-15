Гороскоп на пятницу, 15 мая

Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Сегодня Луна будет убывающей в Рыбах. Подробнее - в лунном календаре на май.
Овнов сегодня ждут яркие и классные эмоции. Они будут позитивными. Но все равно к вечеру наступит усталость, поэтому на него лучше не планировать никаких особых активностей.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцам следует прислушиваться к своему сердцу. Особенно это касается важных решений, которые нужно принять в ближайшее время относительно своей семьи.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Близнецам нужно очень активно поработать. При необходимости подключайте к делу коллег. Советуйтесь, общайтесь, дискутируйте. В итоге вы придете к идеальному решению и много сделаете.
Рак (22.06 - 22.07)
Ракам сегодня следует быть внимательными ко всему, что требует счета, в особенности денег. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь, сделайте паузу - так вы все сделаете правильно и не ошибетесь.
Лев (23.07 - 23.08)
Львам в этот день нужно обратиться к своим мечтам - напомнить об этом самому себе. А, возможно, даже озвучить их вслух. К вашему удивлению может оказаться, что кто-то будет готов воплотить их в жизнь сейчас же.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам сегодня нужно выделить время на прогулку. Дышите свежим воздухом, любуйтесь природой. Оживающие деревья, цветы, небо неожиданно дадут толчок для нестандартных решений.
Весы (24.09 - 23.10)
Для Весов самое главное сегодня - говорить о том, что вас беспокоить. Пусть это будет неприятно, не бойтесь также, что можете показаться странным или смешным. Зато вас услышат и проблема будет мгновенно исправлена.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам нельзя отступать назад, если вы уже что-то начали делать. Напрягитесь, недоспите, если потребуется. Но не сдавайтесь - это негативно отразится на вашем имидже. И наоборот - ваши старания будут поощрены.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в этот день нужно стоять на своем. В это же время свою правду следует доказывать деликатно, не повышать тон, а уже тем более не ругаться и не оскорблять собеседников. Контролируйте эмоции и все будет хорошо.
Козерог (22.12 - 20.01)
Сегодня тот случай, когда ваше терпение будет вознаграждено. Самое главное - не испортите все в последний момент. Вечер пройдет в радостной хорошей обстановке, вы останетесь ним очень довольны.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеям в этот день нужно быть более деликатными, не идти напролом. Если почувствуете "тонкий лед", то идите по нему острожно - подбирайте слова. Прежде чем действовать, продумайте на несколько шагов вперед.
Рыбы (21.02 - 20.03)
У Рыб этот день пройдет отлично, если вы сконцентрируйтесь на себе, на своих переживаниях и желаниях. Быть хорошим для всех - это обычное желание. Но переодически следует проявлять здоровый эгоизм.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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