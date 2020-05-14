14.05.2020 06:53

Гороскоп на четверг 14 мая для каждого Знака Зодиака

Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие. Астрологи рекомендуют завтра уделить время общению.



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Гороскоп на 14 мая 2020 года Овен

Вероятны осложнения в отношениях с коллегами: характерное для вас чувство собственного достоинства и дистанция, которую вы сохраняете при любых контактах, могут быть неправильно истолкованы и сочтены за высокомерие и гордыню. Не исключено, что вам все-таки придется немного изменить свои планы и общую тактику дальнейших действий.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Телец

Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Уверенность, деловая активность и динамизм помогут вам находить верные решения по важным вопросам. Желание покорять новые высоты и осваивать новые территории может подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Близнецы

В сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях вероятна нестабильность. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть вероятные преграды. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Рак

В этот день опасайтесь сплетен и козней недоброжелателей. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях – звезды предупреждают о вероятной агрессии. Не пытайтесь сегодня добиться прорыва в делах: данный период неблагоприятен для коренных перемен. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Лев

День благоприятен для обращения в правительственные организации или для работы с документами, однако противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость, которые могут повлечь за собой финансовые потери. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Дева

Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, для творчества и самовыражения. Вас будет отличать характерный для вас оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Весы

Нестандартный подход к привычным обязанностям, некоторая эксцентричность в поступках и прямолинейность в высказываниях могут удивить окружающих и стать темой для пересудов. Постарайтесь проявить больше сдержанности: ваша коммуникабельность опережает рассудительность. Звезды советуют сначала думать, а потом говорить или делать, а не наоборот.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Скорпион

Ваши усердие, преданность делу и работоспособность принесут свои плоды. Возросший жизненный потенциал и творческие способности благоприятно скажутся на способности к самовыражению. В личной жизни вероятны серьезные осложнения. Необузданная жажда свободы, в том числе и от семейных уз, может послужить причиной разрыва отношений с партнером.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Стрелец

Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Возможно, напомнят о себе незаконченные дела и нерешенные проблемы последних дней. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Козерог

Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают от авантюр и поиска приключений – это может иметь негативные последствия. Исключите сегодня всякую агрессию, проявите характерные для вас душевную щедрость, внутреннее благородство, нравственную чистоту. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, интуиция. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих.

Гороскоп на 14 мая 2020 года Рыбы

Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. День неблагоприятен для поездок, командировок, путешествий. Неудачный день для Рыб-руководителей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам собрать различные точки зрения в единое целое и достичь своей цели. Мужчинам-Рыбам следует уделить внимание своему здоровью – жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны резкие перемены настроения, беспричинная печаль, раздражительность.