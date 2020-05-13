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13.05.2020  06:26   

Гороскоп по знакам зодиака на 13 мая

У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение


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Луна убывающая, она в Водолее.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам нужно настроиться на сложный умственный труд. Не стесняйтесь советоваться с коллегами или старшими товарищами. Из их уст сегодня можно будет услышать ценную рекомендацию.  

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцам в этот день важно осторожно относиться к своему питанию. Не злоупотреблять ничем вредным. Если по состоянию здоровья что-то есть нельзя, то не испытывайте удачу. В идеале нужно устроить разгрузочный день.  

Близнецы (21.05 - 21.06)

День подойдет для занятий спортом и физического труда. При этом не нужно брать на себя больше, чем положено. Вечер рекомендовано провести с близкими за вкусным ужином или просмотром кинофильма. 

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня не исключено, что к вам будут обращаться за консультациями. На вопросы отвечайте очень подробно, чтобы не дезориентировать человека. Если же для этого у вас недостаточно досуга, перенесите беседу на другой день.  

Лев (23.07 - 23.08)

Львам в этот день важно сдерживать эмоции. Особенно это касается близких вам людей. Да, возможно они что-то сделали или сказали некорректно. Однако вам следует быть терпимым и помнить, что вы сами не без "греха".

Дева (24.08 - 23.09)  

Звезды обещают Девам динамику и начало интересного этапа в жизни. Возможно, сперва все происходящее вокруг будет казаться странный, но в итоге ситуация принесет плоды и пойдет на пользу.  

Весы (24.09 - 23.10)  

У Весов все будет складываться более чем удачно, если часть времени сегодня будет потрачено на красоту. Позаботьтесь о себе. Не бойтесь менять имидж или экспериментировать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Скорпионам сегодня следует быть более внимательными к проблемам самых близких родственников. В отношении любимых важно проявить нежность и постараться посильнее разжечь костер страсти. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Стрельцам Звезды не рекомендуют тратить много денег. Если будете что-то покупать, то лучше делать это минимально, в случаях острой необходимости. Иначе не исключено, что достанете из кошелька больше, чем хотели.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня может поступить неожиданное предложение. Отклонять сразу его не стоит. Подумайте, все осмыслите. При необходимости выдвиньте свои условия и не бойтесь устраивать торг, он будет уместен.   

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев Звезды просят быть острожными, чтобы не пересекать двойную сплошную. И это касается не только дорожных ситуаций, то и жизненных. Вам не следует нарушать правила, это может плохо кончиться. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбам сегодня, быть может, придется побороться за свои идеи, ценности, за свою позицию. Не воспринимайте это как конфликт. Просто иногда все дается чуть сложнее, чем обычно. Будьте спокойными и конструктивными.  

Тэги:  знак, зодиак, гороскоп, примета
 
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