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11.05.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 11 мая

Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды предупреждают Овна о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Овен думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Овну придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Если у Тельца не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Телец может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Телец способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Тельцу не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у них накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют им не откладывать разговор на другой день. Близнецы сумеют донести свои чувства и мысли до собеседника и имеют все шансы на то, что их правильно поймут.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Рака вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Раку ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Раку как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Льва вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды предупреждает Деву о том, что ей может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Дева не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Деве будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Дела у Весов обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Весов будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Весы приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Весы планировали крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Скорпиону все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Стрелец будет пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Стрельца будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Козерогу не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Козерог способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Наибольший успех в любых делах Водолею принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Водолею стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп Рыб обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Рыб решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Рыбам по плечу. А все потому, что они будут точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак, удача, звезды, прогноз
 
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