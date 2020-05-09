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09.05.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 9 мая

Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Овну стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Овен почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Овен может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В отношениях с людьми многое может раздражать Тельца, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Телец захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Телец все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у них мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Близнецы не обладают достаточной решимостью – они могут колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Близнецам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это им пригодится.

Рак (22 июня – 23 июля)
В Раке может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Рак может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Лев может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет склонна говорить то, что думает, прямо в лицо! И ей будет что сказать, ведь день наделяет ее способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Деве решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Деве свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Весы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Весы не заметят опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Весам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Скорпион рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Скорпиона, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Скорпиону следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Стрельца. Звезды предупреждают Стрельца о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Козерог будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Козерогу поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Козерога способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп дает Водолею шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Водолея. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Водолею стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут педантичными и внимательными, как никогда! От их пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Рыбам отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими им нелегко найти общий язык – Рыбы будут настолько погружены в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора им будет нелегко.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак, удача, звезды, прогноз
 
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