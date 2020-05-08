08.05.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 8 мая

День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Залог успеха Овна в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Овну не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Овну следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Телец же проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Тельца доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Тельца: если его интеллектуальное превосходство признают, Телец будет полностью удовлетворен.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны испытывать неуверенность во всем, за что они берутся, и это не лучшим образом отразится на их делах. Даже если все идет гладко, Близнецы способны испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Близнецам необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!



Рак (22 июня – 23 июля)

У Рака будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, Рак может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды советуют Раку не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Льву не будет равных, ну а эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Есть большая вероятность того, что Дева захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в ней хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – идеи Девы об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ей не обойтись. Близким Девы повезет, если она ограничится лишь генеральной уборкой – со своим размахом она вполне способна затеять и капитальный ремонт.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Душа Весов будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Весы такового не найдут, звезды обещают, что они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Весы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Весы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день Скорпиону стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды предвещают Скорпиону успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Скорпиона обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Стрелец захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Стрельцу особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу стоит найти время заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Козерог боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Козерог поймет, что зашел не туда, – не страшно. Хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. В общении Водолей будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Водолей может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Водолею.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Рыбы могут смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Рыбам они уже известны, осталось признаться в этом себе.