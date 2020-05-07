07.05.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 7 мая

Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Овен будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Овна, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Овну следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют его бороться и побеждать!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Тельцу следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Телец поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды предупреждают Близнецов о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Близнецы же будут настроены так, что любая неправильность способна лишить их душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.



Рак (22 июня – 23 июля)

События благоприятствуют Раку, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Рак может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Рак будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Раку стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.



Лев (24 июля – 23 августа)

День Льва обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Льву мощный заряд позитивной энергии. Если же между Львом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: Льву можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды предостерегают ее от поспешных поступков и решений. День склоняет Деву к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Деве необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы имеют шанс почувствовать себя на коне! День наделяет их такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться им легко. Весы способны разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только их собственных дел, но и проблем окружающих – Весы охотно проявят широту души и помогут тому, кто к ним обратится за помощью.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День дарит Скорпиону огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды призывают Скорпиона не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Скорпион способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды склоняют Стрельца к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Стрельцу достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Стрельцу заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Замечательный день, когда чувства Козерога будут находиться в равновесии. Звезды дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Козерогу будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для того, чтобы Водолей занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды обещают, что, направив энергию в нужное русло, Водолей сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Водолея как до Луны далеко.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Рыб удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Рыбам приятный сюрприз!