Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 6 мая
06.05.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 6 мая

Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды дарят Овну энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды предвещают Тельцу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Тельцу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Тельца немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В общении с людьми у Близнецов возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Близнецов с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Близнецам стоит поискать в общении золотую середину!

Рак (22 июня – 23 июля)
Отличный день, который подарит Раку заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Раку достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Рака в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Лев (24 июля – 23 августа)
Этот день звезды советуют Льву посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Льву умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Лев одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Тяга Девы к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Девы может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ней рядом, Дева способна подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ней в спор: Дева может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Весы способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Весы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Скорпион может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Скорпиону надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Стрелец столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды советуют Стрельцу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Стрелец почувствует себя намного счастливее!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп Козерога благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его там, где Козерог может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Козерога к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Козерога есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды предвещают Водолею день, благоприятный для запуска новых проектов. Начатые дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Водолей может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Водолея будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Рыб будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды предупреждают Рыб о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак, приметы, удача
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 мая 11.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 11 мая 10.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 10 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 