02.05.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 2 мая

День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Ситуация может заставить Овна отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды советуют Овну смириться. Поступившись чем-то, Овен не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Овну точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В гороскопе Тельца будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Телец будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Телец не останется внакладе – благодарность окружающих поднимет Тельца и в чужих, и в собственных глазах.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ими! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Близнецами, пусть даже из самых благих побуждений. Самим же Близнецам будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: они способны выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Близнецам не нравится такое положение дел, звезды советуют им проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.



Рак (22 июня – 23 июля)

День будет склонять Рака к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно Раку легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Рак может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды советуют ему взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Льва приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Лев будет ощущать себя не в своей тарелке. Ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Поведение Девы во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют ее запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если этот день не поставит перед Девой никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в ее гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Дева покажет гораздо больше того, на что она обычно способна!



Весы (24 сентября – 23 октября)

В жизни Весов возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Весам не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Весы в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют Весам меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что их окружает. Проявив организованность, Весы положат конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Скорпиону достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Скорпиона этот день, сделает все остальное: Скорпион получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды не советуют Стрельцу браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Стрельцу придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Стрельцу необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Козерогу придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Козерога как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды предвещают Водолею отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Водолей способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды советуют Водолею не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличительной чертой в гороскопе Рыб может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Рыбам будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Рыбы рискуют «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, им необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.