23.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 23 апреля

Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Во всем, что касается денег и чувств, Овен будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды как раз к этому и склоняют), и дела у Овна в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Тельцы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Телец способен легко склонить на свою сторону.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Кто-то непременно попытается манипулировать Близнецами. При этом сделано это будет весьма изящно – Близнецы могут даже не заметить, как окажутся под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».



Рак (22 июня – 23 июля)

Весь день Раку будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Раку останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор не приветствуется.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно подобные инициативы Льва могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дела у Девы обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Девы проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в их задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Весов не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом шансов мало.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День обещает щедро наполнить Скорпиона позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Скорпион вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Скорпион способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно у Стрельца достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Стрелец рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Судьба готова предоставить Козерогу едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Козерог не сумел бы изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Козерогу, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Водолея накопились какие-то проблемы, отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день им бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Рыбы все равно сделают по-своему. Сами же Рыбы при этом могут быть на удивление щедры на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Рыбы не настроены и любые разногласия готовы спокойно пережить.