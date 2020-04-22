22.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 22 апреля

Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Планы Овна могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Овен не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Тельца, вынуждая его плыть против течения. Сам же Телец в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Телец рискует набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День у Близнецов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Рака. Одним словом, в этот день Раку лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.



Лев (24 июля – 23 августа)

Голова Льва будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Льву максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве не стоит распалять свои страсти, так как это за нее будут делать другие. Весь день Деве будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на ее нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Девы они будут играть только время от времени.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В течение дня Весы не раз могут испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у них настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в их душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Весов, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Весь день Скорпион может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Скорпиона тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Скорпиона было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Стрельцу не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Этот день у Водолея обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Водолею так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Водолей и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вот день, когда благополучие Рыб может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Им как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Рыбам также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.