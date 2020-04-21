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21.04.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 21 апреля

День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Девизом Овна будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого может буквально сыпать искрами. Если Овен не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Тельца грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Тельца лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Главное, что будет заботить Близнецов, – это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Близнецов будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Рак (22 июня – 23 июля)
Все мысли и планы Рака будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Раку стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Лев хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет совершенно не настроена мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на нее вызовет в душе Девы такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Деве противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Весам захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Скорпиону), а собственная придирчивость. Скорпиону будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Это день, когда Стрелец рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Стрельца, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Козерога начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Козерогу легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Козерог тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В голову Водолея может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Водолею лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
На первом месте у Рыб будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Рыбам лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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