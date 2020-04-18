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18.04.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 18 апреля

К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
День у Овна будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Окружающим может казаться, что Телец умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Тельцу! Между тем, рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. Просто именно Телец будет склонен все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Весь день у Близнецов может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Рак (22 июня – 23 июля)
Лучшим решением для Рака будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

Лев (24 июля – 23 августа)
Ничто так не будет раздражать Льва, как прописные истины, озвученные кем-либо! Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Льва, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что будет наполнять Льва оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Главный секрет успеха Девы кроется в простоте! Жаль только, что сама Дева будет склонна думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Дева будет усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает! Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Если у Скорпиона есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии).

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В голове у Стрельца то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Стрельца когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Даже те Козероги, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Козерогу в голову, будут казаться ему блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся ему полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В голову Водолея могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь Водолею много думать вредно. Лучше действовать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы почувствуют в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Рыбы просто предпочтут перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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