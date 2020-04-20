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20.04.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 20 апреля

В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Эмоции Овна то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Овну захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Овну стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Телец (21 апреля – 21 мая)
День у Тельца будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Тельца. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
На повестке дня у Близнецов первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа склоняют Близнецов мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, Близнецам лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Рак (22 июня – 23 июля)
В мысли Рака настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, самое время этим заняться!

Лев (24 июля – 23 августа)
Что-что, а информационный голод Льву не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Лев может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Дева имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на ее судьбе.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Весам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, – для Скорпиона главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Скорпион рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Стрельцу лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Чем-чем, а сдержанностью Козерог отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Козерог может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, эмоции Козерога будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолея потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самого Водолея не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа Водолея не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Поведение Рыб не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Рыбам может даже на время показаться, что они выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Рыб выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Оно может завести вас слишком далеко.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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