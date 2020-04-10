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10.04.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 10 апреля

Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна есть все шансы добиться желаемого – чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Овен уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Овну – в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Овном легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Телец будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Надо думать руками, а не головой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы как никогда будут иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Близнецы купят, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Раку можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Льва к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Единственное, что может помешать Деве осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Девы будет то и дело путать карты не только ей самой, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ей за это не скажут? Именно поэтому Деве лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут их не только под ногами. У Весов как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, они легко могут найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать их начинания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Скорпион все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Скорпиона здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Стрелец не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Эмоции Козерога наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Козерога будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды склоняют Водолея подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы должны сами стать кузнецами своего счастья! И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к ним, отдавая инициативу в их руки. Эмоции Рыб обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а их задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Рыб.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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