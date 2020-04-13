13.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 апреля

Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, Овну основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Тельца реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Тельцу настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одним или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Близнецов то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут их и создадут благоприятный фон.



Рак (22 июня – 23 июля)

Неосторожное поведение Рака может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся у Рака. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Раку придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.



Лев (24 июля – 23 августа)

Мысли Льва будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Льва действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?



Дева (24 августа – 23 сентября)

Вот уж что не будет волновать Деву ну нисколько, так это чужое мнение! Дева будет настолько погружена в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Девы лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Весов! Сострадательность же, как назло, у Весов в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах их чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

С самого утра Стрелец рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, любая мелкая проблема может захватить внимание Стрельца настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Козерог. Велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Козерог займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Водолею достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Водолей рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам самое время заняться накопившимися делами: их работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Рыбы почувствуют повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии они способны решить многие задачи. А вот на окружающих лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Рыб – свои.