01.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 1 апреля

Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Овен будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Овен может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ситуация потребует от Близнецов решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Близнецов хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Близнецам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он – сама дипломатичность, на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Рака лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Рак будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Лев способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Льву расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Чтобы день прошел без эксцессов, Деве просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды ее не склоняют: ее обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Деве следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Весам в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют им подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Скорпион просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Скорпиону следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Стрелец готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Стрелец не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Козерог будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Козерогу следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Водолея честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Водолей поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Если в последнее время Рыбы выступали посредником в каком-то споре или конфликте, то им срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для них. Более того, примирители, возможно, понадобятся им самим – настолько резкими и категоричными Рыбы способны стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Рыбы могут сильно навредить себе, так что для них же самих лучше в спорных вопросах держать рот на замке.