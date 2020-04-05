05.04.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 5 апреля

Энергичность и любознательность позволят добиться успеха в самостоятельной деятельности, а вот с организованностью сегодня могут возникнуть большие проблемы.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Овен не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды предупреждают Овна о том, что такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Овен только впустую потратит время и силы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День для Тельца обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Телец давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Тельцов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить его жизнь.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Близнецов может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Близнецы могут с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на воскресенье будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.



Рак (22 июня – 23 июля)

Энергия у Рака будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Рак может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды советуют Раку браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды обещают, что дела у Льва уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Лев заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна на многое! Звезды дадут ей ясно почувствовать, что ее счастье – в ее собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для нее путеводной звездой. День наделяет Деву такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Она способна держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Девы есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!



Весы (24 сентября – 23 октября)

День Весов будет наполнен флюидами творчества! Даже если они далеки от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, им будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Весы способны проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют им поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Скорпиона реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Скорпионов, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Скорпион способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В жизнь Стрельца может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют Стрельцу не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Стрелец не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Козерога внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Козерога станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Козерог и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды советуют Козерогу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Водолей случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В сердце Рыб будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Рыбы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Рыбы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Рыбам держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.