30.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 30 марта

Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

От Овна бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Овна не будет сил преодолеть. Так что Овну ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды советуют ему расслабиться и плыть по течению: решает не он, решают за него.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Фантазия Тельца заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Тельца будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Тельца лучше, если жизнь поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Телец имеет шанс превзойти самого себя!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не лучший день для Близнецов: слишком многое их может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Близнецы будут недовольны не только другими, но и самими собой. Только собрав в кулак всю свою волю, они смогут заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будут делать это без фанатизма, спустя рукава.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку может казаться, что окружающие издеваются над ним – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Рака, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Рака будет ужасен, как атомный взрыв!



Лев (24 июля – 23 августа)

Достижения Льва будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Льва. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью он способен творить чудеса!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, она вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Деву к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика ей не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет их активностью, наоборот – Весы могут чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на их мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть их на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Как бы Весы ни старались, у них все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Скорпион даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Стрельцу захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Стрельцу отличный повод отдохнуть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Активность Козерога будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Козерог способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Козерогу вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Водолея: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Водолея один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды советуют Водолею хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День наделяет Рыб огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг Рыб. Обычный, спокойный день не сможет разбудить их суперменское «Я». Зато если от Рыб потребуется совершить трудовой подвиг, они почувствуют в себе первобытную силу, будто бы внутри у них проснулся настоящий вулкан!