29.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 29 марта

Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Вся энергия Овна рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Овен встретит людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В Тельце проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Телец посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Тельцу создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Тельцу не прогадать.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будут опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, они захотят узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сами Близнецы не будут таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего они хотят. Такая практика окажется эффективной: Близнецам будет сопутствовать успех.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Рак четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Рак будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Рака во все детали, им же хуже – придется все делать самим.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Льва, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды склоняют Деву, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в ее жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав любое действие заранее, Дева обречет его на успех!



Весы (24 сентября – 23 октября)

В разговорах Весы то и дело могут проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять их скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды советуют Весам выбраться куда-нибудь, где у них есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Весам, как глоток свежего воздуха!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Даже если Скорпион не слишком любит интеллектуальные дискуссии, он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Скорпион хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Скорпион настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Стрелец рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Стрелец готов продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Козерогу шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому Козерогу не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Если Водолей захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Водолею блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – им в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Рыбы на скорую руку не затеяли крупную перестановку мебели или даже ремонт!