25.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 25 марта

Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Овен же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что Овну лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды советуют ему заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Тельца лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Их голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Близнецы настолько опережают других, что должны периодически останавливаться, давая окружающим возможность их догнать.



Рак (22 июня – 23 июля)

У Рака вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, – в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут в голову Рака, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Раку продвижение в карьере и хороший доход.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать у Льва такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Льву не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет ее проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые ее планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Дева обречена на успех, так что лучшее, что могут сделать ее оппоненты, – это попробовать с ней подружиться!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от них быстрых решений – тогда рассеянность Весов не принесет им особого вреда. А вот если события будут их тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Весы вдруг могут забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Весам противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой они захотят заняться не для результата, а для души.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Скорпиону достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День не склоняет Стрельца к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Стрельцу достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Козерог предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула «работа не волк» станет временным девизом Козерога. Звезды советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Для Водолея очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Водолей возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды советуют Водолею не размениваться по пустякам: если уж ему везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время они и так потратили немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды советуют Рыбам обратить внимание на те сферы жизни, которые они в последнее время совсем запустили. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.