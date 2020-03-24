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24.03.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 марта

День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Овен и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Овна практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Телец будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды советуют Тельцу специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Любознательность Близнецов не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Близнецам давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды советуют Близнецам воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, они не останутся внакладе, ведь их любопытство в итоге будет удовлетворено.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Рака будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Раку удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Лев будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет настроена жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ней какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение она способна превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Деву в таком поведении, – ее искренность: затевая спор, она верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Лучшей музыкой для ушей Весов станет иностранная речь! Она напомнит им, что есть далекие страны, в которых они еще не бывали, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды советуют Весам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Весам смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют Скорпиону отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это Скорпион способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды в этот день наделяют Стрельца спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – у Козерога получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Страсть Водолея к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Водолей будет изобретателен на этот счет. Он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День склоняет Рыб к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Рыбах проснется талант организатора, и они быстро придумают с кем, когда и куда им можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Рыб может быть обширной. Но самое лучшее, что могут они сделать, – это провести время с тем, кого любят.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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