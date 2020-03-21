21.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 21 марта

Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Овен не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что этот хаос откроет перед Овном новые дороги и новые возможности.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды советуют Тельцу оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Телец будет полностью открыт для общения, то имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Социальная энергия Близнецов достигнет пика: их энтузиазм и позитивный настрой обеспечат им симпатии окружающих. Это отличный день для Близнецов, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Близнецы сумеют заразить собеседника своим интересом и заставят прислушаться к себе. Любая их деятельность в этом направлении практически обречена на успех!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Рак действительно способен на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Рак будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.



Лев (24 июля – 23 августа)

Жизнь предоставит Льву немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды наделяют Льва расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Лев хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором она день изо дня привыкла крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у нее нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. У Девы есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми! Их энергия будет бить ключом, заставляя Весы находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Весы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сила Скорпиона – в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Скорпион затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Стрелец полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Стрелец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Козерог вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Козерог может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Козерогу стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Водолей готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Водолея, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что Водолей без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам не стоит рваться на первые роли, это у них все равно не получится. Им будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Рыбы захотят продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Рыб – помогать тем, кто нуждается в них. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы добьетесь отличных результатов!