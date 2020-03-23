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23.03.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 23 марта

Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Овна к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Овен будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Телец собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Тельца все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Телец будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Мысли Близнецов способны легко перескакивать с одного на другое – в их голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все их мысли окажутся ценными, однако ум Близнецов будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у них велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Близнецов могут быть проблемы.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Рака из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Рак способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды советуют Льву поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Льва небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Львы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Дева (24 августа – 23 сентября)
В голове у Девы может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от нее решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Дева захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Деве немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Дева уверена в своих грандиозных планах?

Весы (24 сентября – 23 октября)
В доме Весов или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак – Весы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Весы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит – хотя бы через день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Скорпиона отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Скорпион уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Стрельцу, что его интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Стрельцу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Обстоятельства не дадут Козерогу возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Козерогу придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Козерог способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Счастье Водолея – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Водолей вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Водолея – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
У Рыб могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: им вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Рыбы не прогадают. Этот порыв может принести в их жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
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