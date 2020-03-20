20.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 20 марта

Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Овну поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Овна будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В любом деле лучший вариант действий для Тельца – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Телец достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Близнецам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Близнецы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнутся безжалостным нападкам.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Раке его стремительность, напор и «революционные» замашки. Раку придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Лев (24 июля – 23 августа)

Какое бы решение ни потребовалось принять Льву, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Лев будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Лев будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Дева покупала подарок для любимого человека, то вместо букета подарила бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Деву швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ей решить практически любую бытовую проблему.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Весы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Весы встретят новый день во всеоружии!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Дела и мысли Скорпиона будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Скорпион может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды советуют Скорпиону не пренебрегать своим чувством долга. Ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Стрельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Стрелец не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Козерог сразу же отметет. Если же Козерог запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать в пятницу, – более удачного дня для этого не найти!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Водолею придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Водолей добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Жизненная энергия Рыб будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Рыбы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Рыбам посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.