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15.03.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 15 марта

Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды обещают предоставить Овну возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Овна обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию – она будет у вас на высоте!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Главной силой Тельца станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Телец будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Тельцу при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих – дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В течение дня настроение Близнецов будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Близнецов в этот день большое значение не стоит. Запланированные дела Близнецам тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато у Рака чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Лев (24 июля – 23 августа)
Льва может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Лев будет реагировать вдвойне остро.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатоне сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Дева рискует зациклиться на них на несколько дней.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День у Весов будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самих Весов. В этот день им не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто их то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Весы не обратили бы внимания, может неожиданно увлечь их, тем самым нарушив все их планы на день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона проснется особое чутье на все прекрасное – прежде всего, на деньги. Вероятность найти если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Скорпиона приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате – он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Скорпиону надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Граница между «надо» и «хочу» станет для Стрельца совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Стрельцу не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий – у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)
С самого утра Козерог будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Козерог будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, будет мирно уживаться в Козероге с полным нежеланием действовать.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Даже если вы не творческий человек, сделайте исключение. Звезды в этот день максимально усиливают у Водолея его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Водолею много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В голову Рыб придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на их карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, Рыбам очень не помешает держать нос по ветру – может запахнуть деньгами!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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