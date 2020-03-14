14.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 14 марта

Для вас откроются широкие перспективы практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Овну достаточно использовать свою харизму – отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Овна и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Телец способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Телец все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Редкий день, когда в споре Близнецов с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Ничто не сможет дать Близнецам такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Близнецы могут смело браться за решение любой задачи – выработанная стратегия окажется очень успешной!



Рак (22 июня – 23 июля)

От Рака потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Рака, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Рак не пожалеет, наоборот, ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь – закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, это может выйти само собой – ситуация сложится так, что Лев встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у нее чувство, что она и люди, которые ее окружают – одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Девы: она будет более душевной и открытой в общении, чем обычно. Противиться обаянию ее искренности окружающим будет почти невозможно: Дева, если захочет, способна даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Внезапно проснувшаяся общительность Весов способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, им удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Весам не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако – приятное исключение из этого скучного правила.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В течение дня у Скорпиона могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние – позитивным или не очень – будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Скорпиона будет в избытке.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ситуация потребует от Стрельца взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Стрельцу пальму первенства. И пусть не все решения и действия Стрельца окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие могут пытаться манипулировать Козерогом! Звезды предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Козерога в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Козерог со временем пожалеет – это способно ударить по его репутации. Так что ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба – все это не для него. Зато Водолей будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Водолея можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно – от газетного киоска до Интернета. Даже если Рыбы обычно относятся скептически к подобной литературе, им стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Рыбы преуспеют.