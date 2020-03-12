12.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 марта

День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Овну ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Овен может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Телец хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Тельце честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В каких-то вопросах Близнецам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Выложив все напрямую, Близнецы рискуют навредить и делу, и себе. Если же они воздержатся от комментариев, то вполне способны оказаться в выигрыше.



Рак (22 июня – 23 июля)

В делах Рак будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Раку лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Льву пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Лев имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ей может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Девы. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Деве стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ей таким забавным!



Весы (24 сентября – 23 октября)

В делах Весы способны на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, они будут настроены семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Весы необдуманно пустят деньги на ветер. С другой же – их боевой настрой поможет им решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В Скорпионе может проснуться критик. Причем критичность Скорпиона будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Скорпиону может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Скорпиона пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Стрельца свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Стрелец сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Весь день Козерог может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Козерогу вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Козерог может сделать, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Водолей способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб будет обострено чувство справедливости! Они способны грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтут, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Рыбы способны увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.