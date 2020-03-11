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11.03.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 11 марта

Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Овен может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Овна отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Овен станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Телец может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды советуют Близнецам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Близнецов к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Близнецам не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ними охотно пойдут!

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Рак считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Раку стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Лев (24 июля – 23 августа)
День не склоняет Льва анализировать или вдаваться в подробности. Лев может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Льву не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве надо быть трижды осторожной – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Деве покажется, что шанс сам плывет к ней в руки, ей не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Дева сможет вернуться к тому, что задумала.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Энтузиазм Весов способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Весы со своим усердным рвением могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды советуют Весам поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Весов активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют Скорпиону расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Скорпиону придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Скорпиона это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Стрельца притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Стрельцу на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».

Козерог (22 декабря – 20 января)
Любой механизм, винтиком которого является Козерог (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Козерога, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет ожидать от Козерога подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды категорически не рекомендуют Водолею действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Водолей захочет решить какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где они хотя бы чуть-чуть рассчитывают на удачу, их могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Рыбам достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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