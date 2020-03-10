10.03.2020 07:18

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 10 марта

День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Овна такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, он способен побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Овен возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Тельцу использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут испытывать настоящий прилив энергии и сил! Их решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет их к резкости и безапелляционности, а их решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Близнецам во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Близнецы не прогадают!



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Рака к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Ракам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Льва. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Льва новыми знаниями.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды дают Деве парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем она занимается. Даже если Дева – пылкий энтузиаст своего дела, ей лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Девы полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Весы смогут без труда улаживать дела, на которые в другое время они потратили бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Весы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды обещают Скорпиону отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Скорпион удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Скорпиону дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Стрельца позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Стрельцу в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Чуть ли не с самого утра Козерога ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Козерог в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Козерогу действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Залогом успеха в делах Водолея будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. День тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Водолей действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Водолей не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Рыбы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто способны хорошо организовать свое время: второстепенные дела Рыбы отложат в сторону, а важные – спокойно решат в течение дня.