04.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 4 марта

Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Лучше всего Овну будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Овен способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Овну лучше держаться в стороне – его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Овен вряд ли сумеет за ней успеть.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Телец имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Большую часть времени Близнецам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что им необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе они рискуют упустить представляющиеся возможности. Зато если Близнецы проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Рака людьми достаточно остро. Сам же Рак может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Раку надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Лев может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Лев-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Лев-подчиненный успеет переделать массу дел!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве задуматься над тем, все ли ее устраивает? Возможно, она устала от повседневной рутины? Или в ее жизни назрели перемены? В этом случае Деве стоит собраться с духом и рискнуть. Этот день вполне подходит для того, чтобы она решительно начала менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Залогом успеха Весов в делах станет лозунг «Знание – сила!». Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Весам есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Весов в голове, тем больше новых дверей откроется перед ними. И тем заманчивей окажутся перспективы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День для Скорпиона будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Скорпион почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Скорпион будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Стрельце-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Стрельца не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Стрельцу лучше не подходить. Да и по неважным тоже.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Залог успеха Козерога в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Козерог не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Козерог может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Козерог может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День Водолея обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Водолея переменами к лучшему в его жизни.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Рыбам не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.