08.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 8 марта

Удача ждет тех, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – перейти от слов к делу.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

С самого утра Овен с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды советуют Овну использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему противопоказана: погруженный в свои мысли Овен просто не услышит слова окружающих.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Тельца попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Тельца есть все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Близнецов, отодвинув их в сторону. А может быть, Близнецам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!



Рак (22 июня – 23 июля)

В делах Раку может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Рака практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Рак сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!



Лев (24 июля – 23 августа)

Девизом жизни Льва станет безапелляционное «Я сам!». Звезды не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Лев не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Льва достаточно просто ему не мешать. Все остальное Лев сделает сам, добившись неплохих результатов.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Секрет успеха Девы кроется в ее умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Деву к тому, чтобы самой совершать трудовые подвиги, однако она спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Дева просто незаменима! Даже не обладая никакими особыми правами, Дева может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды предлагают Весам набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Энтузиазма Скорпиону не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Скорпиона или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Скорпиона обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Главной движущей силой Стрельца станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Стрельца в этом направлении будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Стрельца весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды советуют Козерогу встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Козерога найдутся дела за пределами четырех стен – смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.



Водолей (21 января – 19 февраля)

От Водолея потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Водолей не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Водолея просто нет – либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Успех сегодняшнего дня Рыб напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Рыбы обнаружат, что любое дело спорится в их руках! Так что разогнаться Рыбам просто необходимо, даже если для этого им понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Рыбы еще долго не смогут остановиться. Они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел!