03.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 3 марта

Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Овну стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Тельцу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды предупреждают, что Тельцу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, пришедшие ему в голову идеи обогащения будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Лучшим режимом, в котором Близнецы смогут существовать, будет авральный! Правда, сами для себя они вряд ли способны его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Близнецы сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Близнецов работать на пределе возможностей, их день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Раку быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.



Лев (24 июля – 23 августа)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды предупреждают Льва, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Лев встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Львом. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Льва свежую струю!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг нее будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Деве удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что она может сделать, – это держать под контролем то, за что отвечает сама, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Деве как никогда.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Время работает против Весов: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Весам может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но скорее всего, это будет самообман.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать Скорпиона на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Скорпиону потребуется немало времени, нервов и сил.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Стрельца: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды советуют Стрельцу не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Козерога есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды советуют Водолею с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Водолею преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В делах Рыбы будут руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Рыбам потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Рыбы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать. И правильно! В другой день у Рыб это получится лучше.