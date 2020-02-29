29.02.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 29 февраля

Сегодня звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Овну стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Овен сэкономит массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Тельца откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Тельцу придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Даже самые простые, рутинные дела у Близнецов могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Близнецам будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Близнецов могут возникать сбои, а их усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды советуют Близнецам расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы они сберегут.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что слова Рака будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.



Лев (24 июля – 23 августа)

День Льва пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды заверяют Льва, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того – он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, во Льве проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды делать это категорически не советуют: ее представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Дева не владеет всей информацией или плохо просчитала варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует ее. Так что главным правилом Девы в делах должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, она потеряет многое.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Тот самый день, когда инициатива Весов может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Весы совсем не ожидали. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, согласие Скорпиона будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Скорпиона будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Скорпион в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Стрельцу легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды советуют Стрельцу переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Стрелец продвинется далеко вперед.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие будут настроены к Козерогу благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Козерога есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на «ура», но по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Козерог может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Водолей не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Рыб, исказит ее, а Рыбы в итоге будут ответственными за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Рыбам надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это им будет ой как непросто!