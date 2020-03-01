01.03.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 1 марта

У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Овен будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Овна есть веские доводы «за».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Телец буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды советуют Тельцу запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам будет помогать их яркое образное мышление. День наделяет их творческой жилкой и живым воображением, которое Близнецы могут применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды обещают, что Близнецы со своим свежим взглядом на мир способны найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Их глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.



Рак (22 июня – 23 июля)

Даже самый скептически настроенный Рак имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Рака или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Рака из колеи, мешая сосредоточиться на делах.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Лев способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, Льву стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды сулят Деве успех в любых делах, связанных с общением. Ее коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это будет удаваться Деве легко. Ей даже может казаться, что на ее пути вообще нет препятствий! Что ж, действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мелкие нестыковки и неприятности заставят Весы мобилизоваться и показать все, на что они способны! День наделяет их деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества им пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Весов быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для них зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Весам вряд ли представится в ближайшие недели.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Голова Скорпиона будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Скорпиону необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был график, звезды советуют Скорпиону для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Секрет успеха Стрельца в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Стрельцу будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сам Стрелец в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Стрелец способен совершить невозможное!



Козерог (22 декабря – 20 января)

События вокруг Козерога будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Козерог будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Козерогу сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют Водолею не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В течение дня от Рыб потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если им это удастся, они смогут извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Рыбы предпочтут не суетиться и пустить события на самотек, то просто останутся при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из их расторопных конкурентов.