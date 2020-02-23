23.02.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 23 февраля

День склоняет к общительности и легкости, удачен для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Овну провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Овен окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Тельца. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, Телец настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Телец – настоящий телепат.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей – если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Близнецы должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.



Рак (22 июня – 23 июля)

Отличный день для Рака! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Раку придется решать, кто для него интереснее! Вообще, Рак способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Лев способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Лев получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Если у Девы намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ей будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Дева сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Девы, а заодно наделяет ее мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ей успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Удел Весов – помогать окружающим, особенно близким. У Весов может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Весы способны терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Весам необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Скорпионом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Скорпион будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Стрелец, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В повседневных задачах Козерог может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Козерога, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Водолея способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Водолею необходимо тщательно взвешивать все свои слова.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Рыб, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Рыбам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: их советы будут отличаться продуманностью, Рыбы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.