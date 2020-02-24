24.02.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 24 февраля

Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Овна удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Овну приятный сюрприз!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Телец будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Тельца, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Тельцу следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют его бороться и побеждать!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам в любой из сфер их жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Близнецам следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Близнецы поторопятся с ответом, то рискуют проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предупреждают Рака о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Рак же будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.



Лев (24 июля – 23 августа)

События благоприятствуют Льву, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Лев может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Лев будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Льву стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День Девы обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды советуют ей посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Деве мощный заряд позитивной энергии. Если же между Девой и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: Деве можно не беспокоиться о том, правильно ли ее понимают.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды предостерегают их от поспешных поступков и решений. День склоняет Весы к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Весам необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Скорпион способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Скорпион охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День дарит Стрельцу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды призывают Стрельца не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Стрелец способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды склоняют Козерога к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Козерогу достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Козерогу заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Замечательный день, когда чувства Водолея будут находиться в равновесии. Звезды дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Водолею будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличный день для того, чтобы Рыбы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет их такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды обещают, что, направив энергию в нужное русло, Рыбы сделают уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах им не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Рыб как до Луны далеко.