13.02.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 13 февраля

Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Ситуация может поставить Овна перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Овна; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Овну придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Овну, что делать, а ум – чего не делать.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Тельцу не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Телец не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День предоставляет Близнецам хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Близнецы смогут завязать новые знакомства! День наделяет их коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Близнецам обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Близнецы сумеют показать себя во всей красе.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Раку вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лучше всего Лев будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Льву требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Льва, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Дева не пожалеет – она имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Деве следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Есть вероятность того, что отношения Весов подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Весы захотят обойти острые углы, им придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Весы о том, что как бы им ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат их огорчит.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Скорпиону не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Скорпиона – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Стрелец сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Стрелец способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предоставляют Козерогу хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Козерогом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Козерогу не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Водолею не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Водолею захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими им будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Рыб и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Рыбам стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».