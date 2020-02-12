12.02.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 12 февраля

Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Отличительной чертой в гороскопе Овна может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Овну будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Овен рискует «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Ситуация может заставить Тельца отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды советуют Тельцу смириться. Поступившись чем-то, Телец не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Тельцу точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В гороскопе Близнецов будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Близнецы будут склонны проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ними рядом. Они могут взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Близнецы не останутся внакладе – благодарность окружающих поднимет Близнецов и в чужих, и в собственных глазах.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Раком, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Раку будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Раку не нравится такое положение дел, звезды советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.



Лев (24 июля – 23 августа)

День будет склонять Льва к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно Льву легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Лев может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды советуют ему взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве посвятить как можно больше времени себе и всему, что ей нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Деву приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Дева будет ощущать себя не в своей тарелке. Ей просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого она любит.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Поведение Весов во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют их запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если этот день не поставит перед Весами никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в их гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Весы покажут гораздо больше того, на что они обычно способны!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В жизни Скорпиона возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Скорпиону не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Скорпиона в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют Скорпиону меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Скорпион положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Стрельцу достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Стрельца этот день, сделает все остальное: Стрелец получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды не советуют Козерогу браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Козерогу придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Козерогу необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Водолею придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Водолея как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды предвещают Рыбам отличный день, когда они способны демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на их пути, тем лучше: Рыбы способны войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды советуют Рыбам не мелочиться, а взяться за те дела, в которых они видят самый большой потенциал. Их энергичность и целеустремленность помогут им сделать шаг навстречу успеху.