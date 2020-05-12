12.05.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 мая

Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Овну во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Овен не прогадает!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Тельца к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Тельцам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеют шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с их работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Близнецов. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Близнецов новыми знаниями.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды дают Раку парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Рак – пылкий энтузиаст своего дела, ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Рака полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Лев сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Львы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды обещают Деве отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Ее позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Дева удивится тому, сколько у нее найдется сторонников! Если же она запустит новый проект, ее ждут замечательные перспективы. Другими словами, Деве дается шанс сделать что-то, что заложит основу ее будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Весов позавидует сам Нострадамус! Зато им прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Весам в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Чуть ли не с самого утра Скорпиона ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Скорпион в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Скорпиону действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Залогом успеха в делах Стрельца будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. День тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Стрелец действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Стрелец не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Козерог вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен хорошо организовать свое время: второстепенные дела Козерог отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Водолея такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, он способен побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Водолей возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, они способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Рыбам использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.